Этот день в истории: какой была елка в Белом доме 80 лет назад

Этот день в истории: какой была елка в Белом доме 80 лет назад

Сегодня рассматриваем архивное фото новогодней елки из Белого дома.

Нам попался кадр, который был сделан в этот день – 24 декабря 1940 года, это национальная рождественская елка, украшенная множеством огней, была зажжена на территории Белого дома на церемонии в Вашингтоне.

Президент Франклин Рузвельт, стоя на платформе справа, коснулся кнопки, зажигающей елку, и затем передал народу свои рождественские пожелания.

Елка возле Белого дома, 1940 год / Associated Press

Ранее мы вспоминали, какой была елка в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке в 1969 году. Хотя фотография и черно-белая, но елка очень красивая, светится яркими огнями со звездой на верхушке.

Рождественская елка в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке / Associated Press

Еще мы показывали вам, как первая леди Джилл Байден красиво украсила Белый дом к Рождеству в этом году.

Читайте также: