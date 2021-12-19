Этот день в истории: какой была елка в Рокфеллер-центре в 1969 году

Ежегодно в декабре в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке официально зажигают рождественскую ель.
Мы отыскали интересное архивное фото, которое было сделано в этот день 19 декабря 1969 года в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке с видом на каток, а за катком находится Channel Gardens.
Хотя фотография и черно-белая, но елка очень красивая, светится яркими огнями со звездой на верхушке.
В этом году елку там зажгли 2 декабря.
Напомним, в Киеве елку зажгли вчера, 18 декабря, на день раньше обычного. Главная елка Украины загорелась на Софийской площади. Елку зажигали в два этапа, сначала иллюминацию вокруг, а потом уже самую елку.
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