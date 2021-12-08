Этот день в истории: какой была Грейс Келли за полгода до свадьбы с князем Монако

Голливудская звезда Грейс Келли в свое время была настоящей иконой красоты и стиля. На ее счету немногим более 10 фильмов, один "Оскар" и слава самой кассовой актрисы своего времени.
Сегодня нам попалось фото из архива, датированное 8 декабря 1955 года. Снимок был сделан за полгода до ее свадьбы с князем Монако Ренье III.
На фото Грейс запечатлена с актером Уильямом Холденом во время презентации на первом ужине Audience Awards в Голливуде. Келли одета в вечернее платье с глубоким декольте, белые высокие перчатки, у нее в ушах сверкают серьги с жемчужинами, а волосы собраны в красивую вечернюю прическу. Уильям что-то активно рассказывает Келли, он одет в смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, а в руках держит сигарету.
Ранее мы вспоминали, как Грейс Келли уже после замужества с князем Монако приезжала в Нью-Йорк и, как бурно ее встречала публика.
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