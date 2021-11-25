Этот день в истории: княгиня Грейс Келли и князь Ренье III на ужине в Нью-Йорке

Этот день в истории: княгиня Грейс Келли и князь Ренье III на ужине в Нью-Йорке

Сегодня в архиве нам попалась старая фотография княгини Монако Грейс Келли.

Кадр был сделан в этот день 25 ноября 1958 года. Княгиня Грейс запечатлена рядом с Гарри А. Бруно, президентом Lotos Club, когда ее муж, князь Ренье III, смотрит на какую-то рамку, действие происходит во время 262-го государственного ужина в Lotos Club в Нью-Йорке, 25 ноября 1958 года. В том году княжеская чета находилась месяц с визитом в Нью-Йорке.

Княгиня Грейс Келли и князь Ренье III / Associated Press

Одета Грейс Келли в белое платье максимально закрытое, ее белокурые волосы накручены красивыми локонами, в ушах сверкают серьги, а на лице макияж.

Ранее мы показывали вам фото из аэропорта, когда Грейс и Ренье только прибыли в Нью-Йорк и их встречали родственники княгини - отец принцессы, подрядчик из Филадельфии Джон Б. Келли, и ее зять Дональд Ле Вайн.

Княгиня Грейс Келли / Associated Press

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