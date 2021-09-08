Этот день в истории: княгиня Грейс Келли в купальнике была запечатлена на пляже

Этот день в истории: княгиня Грейс Келли в купальнике была запечатлена на пляже

Продолжаем рассматривать архивные фотографии членов монарших семей.

На этом снимке запечатлена всем хорошо известная княгиня Монако Грейс Келли – супруга князя Ренье III и мать ныне правящего князя Альбера II.

Принцесса Грейс позирует в слитном купальнике в принт и в солнцезащитных очках. Фото было сделано в этот день, 8 сентября 1972 года, во время эстафеты "Inter Family", в которой княжеская семья Монако заняла второе место.

Грейс Келли / Associated Press

Грейс Келли на снимке 42 года, фото сделано за десять лет до того, как княгиня Монако попала в автокатастрофу – 13 сентября 1982 года, в результате которого скончалась в госпитале Монако на следующий день. Ее супруг князь Ренье III до конца жизни оставался вдовцом.

Грейс Келли и князь Ренье III / Associated Press

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Княгиня Монако Грейс Келли - супруга князя Ренье III (11 фото)

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