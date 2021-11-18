Этот день в истории: королева Елизавета II и ее дочь принцесса Анна в театре Палладиум

Сегодня в рубрике "День в истории" мы рассматриваем два снимка членов британской королевской семьи.
На первом фото запечатлена королева Елизавета II. Снимок сделан 18 ноября 1957 года, королева приветствовала актрису Джуди Гарленд в фойе театра Палладиум в Лондоне после королевского эстрадного представления. На Елизавете II вечернее платье и меховое манто, она также в тиаре "Цветок лотоса". Название тиара получила от элементов цветка лотоса (или листка папируса), которые доминируют в этом ювелирном изделии. Тиара была сделана из ожерелья из бриллиантов и жемчуга, которое было подарено матери Елизаветы II - Елизавете Боуз-Лайон мужем – королем Георгом VI. Украшений он купил в ювелирном доме Garrard.
На другом снимке, датированном 18 ноября 1968 года, запечатлена принцесса Анна во время беседы с американской певческой группой Supremes после их королевского эстрадного выступления в лондонском театре Палладиум. Принцесса в белом платье с короткими рукавами и с белым клатчем в руках, ее волосы распущены и заколоты шпилькой сзади, она искренне улыбается.
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