Этот день в истории: королева Елизавета II на концерте, а принцесса Маргарет - в ночном клубе

Этот день в истории: королева Елизавета II на концерте, а принцесса Маргарет - в ночном клубе

23 ноября выдался насыщенным днем в истории для членов британской королевской семьи.

В этот день в 1961 году королева Елизавета II и ее муж принц Филипп нанесли однодневный визит в Либерию на пути к Сьерра-Леоне. Монарх тогда встретилась с президентом Либерии Уильямом Табманом и его супругой Антуанеттой. Королева и принц завершили обширный государственный тур по Гане. На Елизавете тогда было красивое платье с короткими рукавами и интересный головной убор. Неизменным в образе монарха были жемчужные украшения и высокие белые перчатки.

королева Елизавета II / Associated Press

королева Елизавета II / Associated Press

А это фото датировано 23 ноября 1955 года, на нем актриса Элизабет Тейлор делает реверанс, когда ее приветствует принц Филипп, герцог Эдинбургский, на премьере "Героев ракушек" в Empire Theater в Лондоне.

Рядом с мисс Тейлор - ее муж Майкл Уайлдинг, а справа от него - актриса Джеки Лейн.

Принц Филипп и Элизабет Тейлор / Associated Press

В этот же день и в этом же году королева Елизавета II посетила благотворительный концерт музыкантов в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Слева - Ава Джун, обладательница премии Королевы в том году за лучшую певицу, которая подарила букет цветов Ее Величеству. На Елизавете вечернее платье, меховая накидка и тиара на голове.

Королева Елизавета II / Associated Press

А это 23 ноября 1951 год и на фото запечатлена принцесса Маргарет. Она сидит с длинным мундштуком в сопровождении неизвестного мужчины в ночном клубе "Monseigneur" в Париже, Франция. Принцесса покинула клуб вскоре после того, как был сделан снимок. На Маргарет было платье с открытыми плечами и декольте. Юная принцесса выглядела очаровательно.

Принцесса Маргарет / Associated Press

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