Этот день в истории: королева Елизавета II в белом платье и с принцем Филиппом во время королевского тура

Этот день в истории: королева Елизавета II в белом платье и с принцем Филиппом во время королевского тура

Сегодня нам попалось фото из архива британской королевской семьи, где королеве Елизавете II 35 лет и уже десять лет, как она возглавляет трон.

На снимке, сделанном 3 декабря 1961 года, королеву Елизавету II сопровождает с пристани губернатор Гамбии сэр Эдвард Уиндли после высадки с королевской яхты "Британия" в Батерсте. Ее Величество и ее супруг принц Филипп тогда находились с трехдневным визитом в старейшем месте Британии. Принц Филипп, герцог Эдинбургский, одет в белую военную форму идет справа от королевы. Это была последняя остановка в королевском турне.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

Елизавета II тоже в белом платье длины миди с короткими рукавами, в белых туфлях-лодочках на каблуках, высоких перчатках, шляпе и с белой сумкой на руке. Традиционно у нее на шее жемчужное ожерелье, в ушах серьги из жемчуга, а на груди пришпилена брошка.

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