Этот день в истории: королева Елизавета II в Эфиопии, а ее сестра Маргарет на острове Тринидад

Этот день в истории: королева Елизавета II в Эфиопии, а ее сестра Маргарет на острове Тринидад

Сегодня мы нашли сразу несколько архивных фотографий членов британской королевской семьи.

На первом снимке запечатлена королева-мать, Елизавета Боуз-Лайон, фото было сделано 3 февраля 1938 года. Вместе с королевой запечатлены две ее дочери – принцесса Елизавета и принцесса Маргарет. В тот день они посещали утренник "Сон в летнюю ночь" в старом театре Вик. Толпа приветствовала их за пределами театра, и публика сразу же узнала их, как только они вошли в королевскую ложу.

Елизавета Боуз-Лайон / Associated Press

На втором фото запечатлена уже взрослая королева Елизавета II. 3 февраля 1965 года она посещала Эфиопию. На фото монарх идет рядом с императором Эфиопии Хайле Селассие после ее прибытия в аэропорт Аддис-Абебы. Ее муж принц Филипп идет позади королевы справа. На Елизавете красивое желтое пальто и туфли-лодочки.

Королева Елизавета II / Associated Press

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А это принцесса Маргарет – младшая сестра королевы Елизаветы II - машет рукой из джипа толпе, выстроившейся вдоль маршрута, во время прогулки по улицам Порт-оф-Спейна, на острове Тринидад 3 февраля 1955 года. Толпа из 80 000 человек пришла посмотреть на принцессу и послушать ее речь. Принцесса Маргарет одета в легкое платье и выглядит прекрасно, наслаждается внимание публики.

Принцесса Маргарет / Associated Press

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