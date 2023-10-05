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Этот день в истории: королева Елизавета II в пальто и забавной шляпе на встрече с императором

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1821
Время на прочтение
2 мин
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Этот день в истории: королева Елизавета II в пальто и забавной шляпе на встрече с императором

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Продолжаем вспоминать архивные кадры британской королевской семьи.

Публичная жизнь королевы Елизаветы II всегда была очень насыщенной. За свои долгие годы правления монарх побывала в огромном количестве стран и встречалась с разными людьми.

На снимке, сделанном в этот день, 5 октября 1971 года, королева Елизавета II знакомит императора Японии Хирохито со своей дочерью принцессой Анной по прибытии на вокзал Виктория в Лондоне. Император и его жена императрица Нагако тогда находились в Великобритании с дневным государственным визитом.

Королева Елизавета II и принцесса Анна / © Associated Press
Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото: Associated Press

На фото Елизавете II 45 лет, а ее дочери Анне 21 год. Монарх одета в элегантное светлое пальто с поясом на талии и аккуратным воротником. На голове у нее была забавная широкополая шляпа, на груди - брошка, эти украшения Ее Величество любила всегда. Также она в лаковых туфлях на каблуках, а в руках держит лаковую сумку, не исключено, что это ее любимая от марки Launer.

Принцесса Анна также одета в светлое пальто, на голове у нее головной убор с козырьком, волосы под которым собраны в прическу, а в руках тоже лаковая сумка, как у мамы. С годами принцесса Анна, стала выглядеть менее ярко, чем ее мама Елизавета II.

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Дата публикации
Просмотры
1821
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