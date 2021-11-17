Этот день в истории: королева Елизавета II в плиссированном платье и белых туфлях в Индии

Продолжаем рассматривать фотографии из королевского архива.
В этот день, 17 ноября 1983 года, королева Елизавета II запечатлена во время беседы с премьер-министром Индии - госпожой Индирой Ганди, в Раштрапати Бхаван, президентском дворце в Дели, в первый день ее визита в Индию.
57-летний монарх одета в лаконичное платье с плиссированным подолом и короткими рукавами. К наряду подобраны высокие белые перчатки, белые туфли на устойчивых квадратных каблуках и белая сумка. Ее Величество в жемчужном колье, жемчужных серьгах и с брошью, пришпиленной к платью. А ее темные волосы аккуратно уложены в прическу.
Напомним, вчера мы вспоминали, как 35-летняя королева Елизавета II в 1961 году путешествовала в Гану, в Западной Африке.
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