Этот день в истории: королева Елизавета II в роскошном атласном платье и свадебной тиаре присутствовала на банкете

Этот день в истории: королева Елизавета II в роскошном атласном платье и свадебной тиаре присутствовала на банкете

За годы своего долгого правления королева Елизавета II посетила сотни различных торжественных приемов.

В этот день 7 октября 1964 года монарх в сопровождении своего супруга принца Филиппа присутствовала на государственном ужине в Шарлоттауне - столице и крупнейшем городе самой маленькой канадской провинции - Острова Принца Эдуарда.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

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Ее Величество одета в нарядное платье из атласа, она с поясом Ордена Подвязки и ожерелье с рубинами и бриллиантами, а также одета в высокие длинные перчатки. На голове у монарха тиара с бахромой, подаренная ей бабушкой - королевой Марией Текской. Эта тиара относятся к типу "франж" (что означает "бахрома" или "кайма"). Королева Мария одолжила ее своей внучке принцессе Елизавете на ее свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году.

Королева Мария Текская / Getty Images

Принцесса Елизавета II в день своей свадьбы / Getty Images

А в 2020 году Елизавета II одолжила тиару своей внучке принцессе Беатрис на ее свадьбу. Недавно Беатрис родила дочь, которой дала имя в честь своей бабушки, назвав ребенка Сиенна Элизабет.

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