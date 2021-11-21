Этот день в истории: королева Елизавета II в роскошном платье и государственной короне на открытии парламента

Этот день в истории: королева Елизавета II в роскошном платье и государственной короне на открытии парламента

Сегодня рассматриваем архивное фото королевы Елизаветы II.

Кадр был сделан 21 ноября 1989 года, когда королева Елизавета II присутствовала на ежегодном открытии парламента в Лондоне.

Ее Величество одета в белое платье с красивой вышивкой и короткими рукавами и неглубоким V-образным вырезом на декольте. Она в белых высоких перчатках, у нее на запястьях браслеты, на шее – массивное ожерелье из камней, а на голове у королевы Императорская государственная корона.

Королева Елизавета II / Associated Press

Уже несколько лет королева Елизавета II не надевает мантию и корону на открытия парламента, появляется там в нарядных пальто и шляпах, и в сопровождении старшего сына – принца Чарльза.

Королева Елизавета II и принц Чарльз на открытии парламента в Палате лордов в Лондоне, май 2021 / Getty Images

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