Этот день в истории: королева Елизавета II в вечернем платье и меховом манто в лондонском театре

Этот день в истории: королева Елизавета II в вечернем платье и меховом манто в лондонском театре

Архивные фотографии – это всегда интересно. Особенно когда на таких фото запечатлена королева Елизавета II.

Этот кадр был сделан 2 ноября 1964 года, на нем 38-летняя королева Елизавета II пожимает руку американской певице, актрисе и танцовщице Лине Хорн, когда она встречается с актерами после посещения ежегодного командного выступления Royal Variety в лондонском театре Палладиум.

Ежегодное шоу собрало в тот год около 100 000 долларов на благотворительность. Не без участия королевы Елизаветы II, конечно же. На мероприятие монарх тогда прибыла в красивом вечернем платье и в меховом манто, на голове у нее красовалась тиара девушек Великобритании и северной Ирландии, а в ушах были серьги-висюльки.

Королева Елизавета II / Associated Press

Сегодня в тиаре 95-летнюю Елизавету II увидеть можно не так часто. В таких украшениях она появляется лишь на самых торжественных мероприятиях, которые обычно проходят во дворце.

Королева Елизавета II с семьей / Associated Press

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