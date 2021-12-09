Этот день в истории: королева Елизавета II в вечернем пышном платье на приеме

Этот день в истории: королева Елизавета II в вечернем пышном платье на приеме

К королеве Елизавете II всегда было приковано много внимания.

Сегодня нам попалось фото из архива британской королевской семьи, датированное 9 декабря 1957 года. Монарх присутствовала на приеме по случаю столетия лондонского альпийского клуба, Елизавету II сопровождает сэр Джон Хант, известный лидер покорения британскими альпинистами Эвереста и президент Альпийского клуба. Справа сзади запечатлен герцог Эдинбургский.

Королева Елизавета II / Associated Press

На королеве Елизавете II роскошное вечернее платье из золотой и серебряной парчи, бриллиантовая тиара на голове, ожерелье на шее и серьги в ушах, а также пояс с подвязкой и меховая горжетка на плечах. В руках Елизавета II держит маленькую серебристую сумочку, а на запястьях у нее несколько драгоценных браслетов. На фото Елизавете II всего 31 год, британский престол она возглавила в 1952 году, когда ей было 25.

Читайте также: