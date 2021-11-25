Этот день в истории: королева Елизавета с дочерью принцессой Маргарет в вечерних нарядах в театр ходили

Этот день в истории: королева Елизавета с дочерью принцессой Маргарет в вечерних нарядах в театр ходили

Сегодня в королевском архиве у нас две фотографии Елизаветы Боуз-Лайон, но с разницей в 39 лет.

На фото, датированном 25 ноября 1947 года, королева Елизавета была запечатлена вместе с королем Георгом VI после королевского командного выступления в Театре Одеон, в Лондоне. На снимке американский комик Боб Хоуп показывает принцессе Маргарет, младшей дочери королевской четы, "Альбом с марками киноактеров". И принцесса Маргарет, и королева Елизавета одеты в красивые вечерние наряды. На принцессе белый меховой полушубок, а ее мать - в горжетке. Также на Елизавете тиара и комплект драгоценных украшений.

Принцесса Маргарет, королева Елизавета и король Георг VI / Associated Press

А на фото 25 ноября 1986 года королева-мать Елизавета посетила Королевский ветеринарный колледж Лондонского университета в Северном Миммсе, в Хартфордшире. Она утешает собаку по кличке Пип, которая травмировала лапу в дорожно-транспортном происшествии.

На ней красивое пальто цвета морской волны и шляпа с небольшой вуалью. В ушах сверкают серьги в виде цветов, а на шее - жемчужное ожерелье.

Елизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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