Этот день в истории: королева-мать Елизавета в вечернем платье и тиаре в театре

Этот день в истории: королева-мать Елизавета в вечернем платье и тиаре в театре

Сегодня рассматриваем архивное фото матери королевы Елизаветы II – Елизаветы Боуз-Лайон, в тот период, когда она сама была королевой-консортом.

На снимке, датированном 6 декабря 1954 года, королева-мать Елизавета открыла новый театр Янбру в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, после чего посетила представление студентов академии. Елизавета заложила первый камень в фундамент нового театра, названного в честь Ирен и Вайолет Ванбру, в ноябре 1954 года. Елизавета Боуз-Лайон вышла на сцену в роскошном вечернем платье с меховой горжеткой на плечах, в тиаре на голове и с драгоценным комплектом украшений: колье, серьгах и с браслетами на запястьях.

Елизавета Боуз-Лайон / Associated Press

Стоя на сцене, королева-мать произнесла вступительную речь в новом театре.

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