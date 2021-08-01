Этот день в истории: королева Сильвия показала фото своей первой новорожденной дочери

Этот день в истории: королева Сильвия показала фото своей первой новорожденной дочери

Сегодня кронпринцессе Виктории уже 44 года.

А на этом снимке, который был сделан 1 августа 1977 года королева Сильвия запечатлен вместе с супругом королем Карлос-Густавом и своей двухнедельной дочерью принцессой Викторией в летней королевской резиденции на острове Эланд.

Король Карл Густав и королева Сильвия с дочерью Викторией / Associated Press

Именно в резиденции на этом острове сейчас проводят свои летние каникулы члены шведской королевской семьи. В этом месте монархи собираются каждый год, чтобы отпраздновать день рождения кронпринцессы Виктории, которой 14 июля 2021 года исполнилось 44 года.

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