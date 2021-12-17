Этот день в истории: королева Сильвия с мужем и детьми во время рождественской фотосессии

Этот день в истории: королева Сильвия с мужем и детьми во время рождественской фотосессии

Сегодня в архиве нам попалось фото шведской королевской семьи.

На снимке, который был сделан в этот день, 17 декабря 1982 года, запечатлена шведская королевская семья, которая позирует для рождественской фотосессии во дворце Дроттнингхольм.

На снимке запечатлен король Карл Густав, королева Сильвия с младенцем принцессой Мадлен, наследная принцесса Виктория и ее брат принц Карл Филипп. На ковре лежит пес семьи Чарли.

Шведская королевская семья / Associated Press

Фото черно-белое, рассмотреть наряды королевы и ее дочерей-принцесс не представляется возможным. Но зато очень душевное.

Шведская королевская семья / Associated Press

Напомним, ранее мы показывали вам рождественские открытки герцога и герцогини Кембриджских, принца Чарльза и герцогини Камиллы, а также делилась семейным фото королевская семьи Иордании.

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