Этот день в истории: красивая королева Елизавета и король Георг VI на мероприятии в Лондоне

Этот день в истории: красивая королева Елизавета и король Георг VI на мероприятии в Лондоне

Сегодня в рубрике "Этот день в истории" фотография короля Георга VI и его красавицы-супруги Елизаветы, датированная 1940 годом.

На снимке король Великобритании Георг VI и королева Елизавета (родители правящей сегодня королевы Елизаветы II) 19 сентября 1940 года были запечатлены во время посещения части Фулхэма, подвергшейся бомбардировке нацистскими авианалетами.

Король и королева разговаривают с миссис Элизабет Илс из Фулхэма в Лондоне. Миссис Илс чудом удалось сбежать: она находилась в общественном убежище, которое подверглось прямому нападению. 20 человек из 200 погибли, остальные скрылись.

Король Георг VI и его жена Елизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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На другом фото королева Елизавета смотрит на своего мужа, короля Георга VI, когда он встречает спасателей во время посещения бомбардировки юго-западного Лондона во время Второй мировой войны.

Королева одета в пальто средней длины, под которым у нее платье миди, на шее жемчужное ожерелье, а на голове у нее шляпа, король Георг VI в военной форме и фуражке.

Король Георг VI и его жена Елизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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