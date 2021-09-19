Этот день в истории: красивая королева Елизавета и король Георг VI на мероприятии в Лондоне

Сегодня в рубрике "Этот день в истории" фотография короля Георга VI и его красавицы-супруги Елизаветы, датированная 1940 годом.
На снимке король Великобритании Георг VI и королева Елизавета (родители правящей сегодня королевы Елизаветы II) 19 сентября 1940 года были запечатлены во время посещения части Фулхэма, подвергшейся бомбардировке нацистскими авианалетами.
Король и королева разговаривают с миссис Элизабет Илс из Фулхэма в Лондоне. Миссис Илс чудом удалось сбежать: она находилась в общественном убежище, которое подверглось прямому нападению. 20 человек из 200 погибли, остальные скрылись.
На другом фото королева Елизавета смотрит на своего мужа, короля Георга VI, когда он встречает спасателей во время посещения бомбардировки юго-западного Лондона во время Второй мировой войны.
Королева одета в пальто средней длины, под которым у нее платье миди, на шее жемчужное ожерелье, а на голове у нее шляпа, король Георг VI в военной форме и фуражке.
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