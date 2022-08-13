Этот день в истории: кто и зачем построил Берлинскую стену

13 августа 1961 года считается днем начала строительства Берлинской стены, которая на целых 38 лет разделила немцев на западных и восточных.

Ночь на 13 августа разделила жизнь всех немцев на до и после, сломала и отняла многие жизни. После Второй мировой войны строительство Берлинской стены стало одной из самых страшных трагедий немецкого народа.

Как жили западные и восточные немцы до возведения Берлинской стены

После Второй мировой войны Германия была разделена на сферы влияния. Восточная Германия (ГДР) входила в сферу влияния Советского союза и была одной из стран членов Варшавского договора, а Западная (ФРГ) стала демократическим государством и членом НАТО.

С Берлином все было немного сложнее. Часть его с 1949 по 1990 годы существовала как отдельное политическое образование, со всех сторон окруженное ГДР. При этом до 13 августа 1961 года город имел общую сеть канализаций и транспорта, подземных и наземных железных дорог.

Бранденбургские ворота 13 августа 1961 года / Фото: Associated Press

Общая протяженность границы Западного Берлина с Восточной Германией составляла 164 км, она проходила прямо по улицам и домам, реке Шпрее, каналам. В городе действовал 81 уличный пропускной пункт, 13 переходов в метро и на городской железной дороге.

Многие жители ГДР ездили на работу в Западный Берлин, поскольку заработная плата там была выше. Кроме того, через Западный Берлин в период с 1949-й по 1961-й ГДР покинуло более 2,7 миллионов человек, что принято было называть "голосованием ногами" в пользу капиталистической системы.

Но за одну ночь все изменилось.

Кто несет ответственность за строительство Берлинской стены

Мужчина с советским флагом протестует против капитализма. у Берлинской стена / Фото: Associated Press

Российские историки, которые во все времена были правой рукой государственной пропаганды, склонны разделять ответственность в реализации проекта по разделению Германии на Восточную и Западную между руководством СССР в лице Хрущева и руководством Восточной Германии. Историки, хотя и признают, что проект, скорее всего, смогли осуществить при прямой поддержке Хрущева, настаивают на том, что главным инициатором его стал тогдашний руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт.

Рабочий из Восточной Германии закладывает одни из первых каменных блоков Берлинской стены, август 1961 года, вскоре после закрытия границы между Восточным и Западным Берлином. / Фото: Associated Press

Якобы Ульбрихту очень не нравилось, что жители Восточной Германии ездят на работу в более экономически успешную Западную Германию, а также переезжают туда на постоянное место жительство. Это, безусловно, соответствовало действительности, но все же главным идейным вдохновителем и "архитектором" стены был СССР.

Сегодня, зная методы и приемы России, которая является юридической и идеологической наследницей СССР, не трудно понять, как все происходило и кто за этим стоял.

Берлин 13 августа 1961 года / Фото: Associated Press

В 1958 году, за три года до начала строительства стены, Хрущев объявил об отмене Советским Союзом международного статуса Берлина и объявил весь город столицей ГДР. Советское правительство предложило превратить Западный Берлин в демилитаризованный вольный город (знакомые формулировки, неправда ли). США, Великобритании и Франции был поставлен ультиматум с требованием немедленно провести переговоры по этому вопросу.

13 августа 1961 года восточногерманские танки выстроены в линию на мосту Варшауэр в Берлине / Фото: Associated Press

Однако прежнее руководство этих стран было более решительным и твердым и ультиматум категорически отвергло. Но обстановка вокруг этого вопроса все время накалялась.

В конце концов в 1 час ночи (знакомый почерк, правда), 13 августа 1961-го с одобрения правительства ГДР началось осуществление проекта.

Как началось строительство Берлинской стены

Восточногерманские солдаты устанавливают баррикады из колючей проволоки 13 августа 1961 года / Фото: Associated Press

В первом часу ночи к границе между Западным и Восточным Берлином были подтянуты войска, которые в течение нескольких часов полностью блокировали все участки границы в черте города.

Утром 13 числа жители Восточного Берлина, которые работали в Западном, не смогли попасть на работу, их просто не пропускали вооруженные патрули и полицейские. К 15 августа вся западная зона была обнесена колючей проволокой, и началось возведение стены.

В некоторых местах города граница прошла прямо по жилым домам, которые впоследствии были выселены. Окна, выходящие на Западный Берлин, были заложены кирпичом. Было перекрыто 193 улицы, 8 трамвайных линий, разорваны телефонные линии. Водопровод и канализация были со временем перекрыты мощными стальными решетками.

Как выглядела Берлинская стена

Полиция Западного Берлина стоит на страже за колючей проволокой вдоль новой массивной бетонной стены протяженностью у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия, 23 ноября 1961 года. / Фото: Associated Press

Берлинская стена просуществовала 38 лет и все время перестраивалась. Перед самым падением стены власти ГДР планировали оснастить ее самыми новейшими системами слежения, включающими даже видеокамеры и датчики движения.

Стена состояла из бетонного ограждения высотой в 3,6 метра, металлической сетки, сигнального ограждения, по которому был пропущен электрический ток, земляных рвов, противотанковых укреплений, сторожевых вышек и контрольно-следовой полосы с песком, который все время разравнивали.

Берлинская стена была неприступным сооружением и с точки зрения человеческого фактора. В пограничники брали только многократно проверенных на благонадежность людей, которые только в последний момент узнавали, с кем окажутся в одной смене, таким образом руководство надеялось сделать невозможным сговор пограничников с целью побега.

Кого и от чего охраняла Берлинская стена

Пропаганде ГДР называла стену "антифашистским оборонительным валом", она якобы должна была защищать граждан ГДР от вылазок западногерманских и американских провокаторов. Однако все заграждения и ловушки ставились так, чтобы сбежать из "процветающей социалистической Германии" на "загнивающий Запад" не могли именно восточные немцы.

Более того, утверждается, что у пограничников был прямой приказ стрелять на поражение в случае обнаружения попытки побега из социалистического рая, невзирая даже на то, что беглецами могли быть дети или старики.

Беглецы и жертвы Берлинской стены

Фотографии жертв Берлинской стены у мемориала Стены на Бернауэр-штрассе в честь 60-летия возведения Берлинской стены в Берлине, Германия, пятница, 13 августа 2021 года / Фото: Associated Press

Но жители ГДР, рискуя жизнью, все же отваживались на побег. Они рыли подкопы, проникали в канализацию, совершали полеты на дельтаплане, воздушном шаре, перелезали по веревке, перекинутой между окнами соседних домов, разбивали с помощью тарана стены.

Известен случай, когда 28 человек ушло по прокопанному ими самими тоннелю длиной 145 метров.

Около 400 человек за всю историю существования Берлинской стены предприняли попытку перебраться через нее в обратном направлении, что, стоит отметить, было гораздо легче сделать, потому что стена была направлена на то, чтобы не выпускать граждан ГДР, а не сдерживать желающих в страну проникнуть. Таких людей назвали "прыгунами через Берлинскую стену".

Полиция Западного Берлина стоит на страже за колючей проволокой вдоль новой массивной бетонной стены протяженностью у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия, 23 ноября 1961 года. / Фото: Associated Press

Многие попытки побегов заканчивались трагически. По данным правительства ГДР, при попытке пересечь Берлинскую стену погибло 125 человек. По информации BBC, при попытке побега было убито 1245 человек.

Молодежь из Западного Берлина с черным крестом и лозунгом «Мы обвиняем» отброшены от пограничной стены сектора слезоточивым газом из гранат, выпущенных восточногерманскими пограничниками недалеко от Вильгельмштрассе, Берлин, 13 августа 1962 года: годовщина возведения стені / Фото: Associated Press

Наказанием за попытку побега в ГДР было 10 лет тюрьмы.

Падение Берлинской стены

Пограничники Восточной Германии смотрят в дыру в Берлинской стене после того, как демонстранты разрушили один сегмент стены у Бранденбургских ворот 11 ноября 1989 года / Фото: Associated Press

Поскольку главным идейным вдохновителем строительства Берлинской стены был СССР, падение ее стало возможно только с его развалом. К 1989 году с началом процесса развала Советского союза в Западной и Восточной Германии начался процесс, который привел к объединению искусственно разделенной страны и падению Берлинской стены.

4 ноября в Берлине состоялись массовые митинги, а уже 9 ноября 1989 года в 17:00 телевидение ГДР передало сообщение о том, что доступ в Западный Берлин будет открыт. Около 20 тысяч жителей Восточного Берлина пришли к стене, возле которой с другой стороны уже работали бульдозеры, тракторы и экскаваторы для разрушения блочных конструкций.

Берлинская стена была снесена за несколько месяцев. Небольшая ее часть была сохранена как мемориал.

Церемония празднования 30-й годовщины падения Берлинской стены на Бернауэр-штрассе в Берлине, 9 ноября 2019 года / Фото: Associated Press

До сих пор обломки Берлинской стены можно купить в качестве сувенира.

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