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Этот день в истории: милое фото принцессы Дианы в детском саду Парижа

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Этот день в истории: милое фото принцессы Дианы в детском саду Парижа

Принцесса Диана, 1995 год / Фото: Getty Images

Образы принцессы Уэльской всегда были образцовыми, а после развода с Чарльзом ее стиль изменился. Многие из нарядов Дианы того времени актуальны и сегодня.

Леди Диана вошла в историю как "Королева людских сердец", и это неудивительно, ведь она была очень чутким человеком и во время своих встреч всегда проявляла внимание к публике. Многие ее манеры переняли ее сыновья и их жены.

Очень показательным стал снимок 1994 года, сделанный в Париже. На этом фото Диана, принцесса Уэльская, получает букет цветов от неизвестной маленькой девочки во время посещения детского сада. 

В тот раз Диана приезжала в Париж с однодневным визитом, во время которого у нее была запланированы эта встреча с детьми, затем ужин и концерт в Версальском дворце. Для появления в детском саду она надела ярко-синий блейзер с манжетами и золотыми пуговицами, который сочетала с черным мини-платьем с поясом. Дополняли ее лук сумка на длинном ремешке, колготки и лаконичные черные туфли.

Принцесса Диана, 1994 год / © Associated Press
Принцесса Диана, 1994 год / Фото: Associated Press

Этот образ Диана затем не раз повторяла. Самым известным ее выходом в этом луке стало появление в 1995 году в первый день Уильяма в Итонском-колледже, тогда она пришла поддержать сына с Гарри и бывшим мужем. Кстати, этот момент был включен в новый сезон сериала "Корона", рассказывающем о британской королевской семье.

Принцесса Диана, Уильям, Гарри и принц Чарльз, 1995 год / © Associated Press
Принцесса Диана, Уильям, Гарри и принц Чарльз, 1995 год / Фото: Associated Press

В этот период жизни стиль Дианы очень изменился, она начала активно носить образы от Versace, Chanel и часто появляться с сумками от Gucci. Также она изменила прическу, неоднократно надевала мини-платья.

Принцесса Диана, 1995 год / © Getty Images
Принцесса Диана, 1995 год / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
4086
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