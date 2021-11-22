Этот день в истории: молодая принцесса Елизавета с сыном и принцесса Маргарет на балу

Этот день в истории: молодая принцесса Елизавета с сыном и принцесса Маргарет на балу

Сегодня рассматриваем несколько архивных фото принцесс Елизаветы и Маргарет.

Фото с принцессой Елизаветой и ее первенцем – принцем Чарльзом было сделано 22 ноября 1950 года, Чарльзу тогда только-только исполнилось два года. Кадр сняли на террасе в саду их лондонского дома. Елизавета одета в пальто, у нее красивая укладка, а Чарльз стоит рядом тоже одет в пальто и теплые штаны. В детстве принц Уэльский был ну просто само очарование.

Принцесса Елизавета с сыном Чарльзом, 1950 год / Associated Press

А этот кадр сделан 22 ноября 1960 года, в год, когда принцесса Маргарет вышла замуж за Энтони Армстронг-Джонса. Вместе с мужем они танцуют на балу в лондонском отеле Savoy. В тот год Тони, говорят, вызвал переполох в светских кругах, появившись на балу в смокинге и черном галстуке. Кроме него и его компании только официанты были в черных галстуках и во фраках.

Принцесса Маргарет с мужем Тони, 1960 год / Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали, как 25-летняя принцесса Елизавета с мужем принцем Филлиппом на вечеринку ходила.

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