Этот день в истории: молодые Сара Йоркская и принц Эндрю в Нидерландах

Этот день в истории: молодые Сара Йоркская и принц Эндрю в Нидерландах

Сара Йоркская в молодые годы была очень эффектной дамой.

Сегодня вспоминаем, как в этот день 4 октября 1986 года Сара и ее муж принц Эндрю, тоже достаточно юный, посещали открытие многомиллиардного барьера штормовых нагонов в Нилье-Янсе, в Нидерландах. Визит пары состоялся через два месяца после их свадьбы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После свадьбы принц Эндрю получил от Елизаветы II титул герцога Йоркского, а Сара стала герцогиней Йоркской. В браке у пары родились две дочери - принцессы Беатрис и Евгения Йоркские.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Associated Press

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На снимке Саре 27 лет, беззаботная рыжеволосая девушка одета в черное пальто, белую блузу и кожаные перчатки, а в руках у нее букет цветов. 26-летний принц Эндрю в черном костюме, белой рубашке и с галстуком. Брак пары продлился десять лет, но, что интересно, после развода и уже много лет герцогиня Йоркская не просто поддерживает с экс-мужем хорошие отношения, но и живет с ним под одной крышей.

Принц Эндрю и Сара Йоркская / Getty Images

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