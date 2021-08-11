Этот день в истории: отрекшийся король Эдуард VIII и его супруга Уоллис Симпсон на Бермудских островах

Этот день в истории: отрекшийся король Эдуард VIII и его супруга Уоллис Симпсон на Бермудских островах

Об истории любви этой королевской пары снят не один фильм.

Сегодня рассматриваем архивный снимок 81-летней давности, на котором запечатлены герцог и герцогиня Виндзорские. Король Эдуард VIII, который так и не был коронован и отрекся от престола ради Уоллис Симпсон, которую так любил, что не представлял возможным править Великобританией без нее рядом.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

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На фото Эдуард и Уоллис запечатлены с одной из своих собак в Доме правительства на Бермудских островах 11 августа 1940 года. Они должны отправиться в Нассау, где герцог приступит к своим обязанностям губернатора Багамских островов.

На Уоллис белый блейзер, который блестяще сидит на ее тонкой фигуре, а Эдуард в сером костюме и с галстуком. Оба гладят своего питомца. Больше всего пара любила мопсов и разводила их, но на снимке собака совсем другой породы.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

В британской королевской семье до сих пор любят собак. Особенно собак породы корги, которых королева Елизавета II разводила с детства.

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Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII (24 фото)

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