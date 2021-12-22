Принц Уильям с родителями Дианой и Чарльзом, 1982 год / Associated Press

Этот день в истории: первый семейный фотосет принцессы Дианы и принца Чарльза с сыном Уильямом

Этот день в истории: первый семейный фотосет принцессы Дианы и принца Чарльза с сыном Уильямом

В 1982 году на свет появился первенец принцессы Дианы и принца Чарльза – принц Уильям.

Сегодня в архивах нам попалось семейное фото Чарльза, Дианы и Уильяма, которое сделали 22 декабря 1982 года. На снимке шестимесячный сын британского принца Чарльза и принцессы Дианы, принца и принцессы Уэльских, со своими родителями во время специальной фотосессии в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Принц Уильям с мамой Дианой, 1982 год / Associated Press

В том году принц Уильям впервые отпраздновал Рождество, которое семья по традиции проводила в Сандрингеме.

На очень милых кадрах принцесса Диана одета в белую блузку и красное платье, а принц Чарльз – в костюм. Маленький Уильям в белом праздничном костюме с голубой вышивкой сначала запечатлен на руках у мамы, а потом у папы. Семья выглядит такой счастливой.

Принц Уильям с родителями Дианой и Чарльзом, 1982 год / Associated Press

Сегодня принц Уильям уже сам отец троих детей. Недавно он публично рассказывал о том, как любит проводить праздники со своими детьми и семьей.

Принц Уильям с семьей в Сандрингеме / Associated Press

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