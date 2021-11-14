Этот день в истории: принцесса Анна вышла замуж в день 25-летнего юбилея принца Чарльза

Сегодня исполняется 48 лет с тех пор, как первый раз вышла замуж единственная дочь королевы Елизаветы II – принцесса Анна.
Именно 14 ноября, в день рождения своего старшего брата принца Чарльза, Анна решила узаконить отношения с капитаном Марком Филлипсом. Свадьба совпала с 25-летним юбилеем принца Уэльского.
Возможно, Анна руководствовалась тем, что в ноябре (20 числа) поженились ее родители – принцесса Елизавета и принц Филипп. А быть может, специально выбрала этот день в отместку своему брату, который пошутил над ней, сказав: "Анна не могла выйти замуж за своего коня и потому выбрала конюха", - прокомментировал выбор принцессы Чарльз. Немного обидная шутка получилась, не так ли? День свадьбы пары также был официальным выходным в Великобритании.
Анна впервые встретила своего будущего мужа Марка Филлипса на вечеринке для любителей лошадей в 1968 году. Об их помолвке было объявлено 29 мая 1973 года. Филлипс подарил Анне помолвочное кольцо изготовлено из сапфира и алмаза от ювелирного дома Garrard.
Около 500 миллионов зрителей во всем мире смотрели церемонию венчания пары из Вестминстерского аббатства, которая состоялась 14 ноября 1973 года. Церемония показала множество церемониальных аспектов, в том числе использование государственных экипажей и роли домашней кавалерии, ирландской гвардии и гвардии Колдстрима.
На Анне было вышитое свадебное платье в тюдоровском стиле с высоким воротником и рукавами с элементами средневековья. Платье было разработано Морин Бейкер, главным дизайнером бренда Susan Small. Невеста надела пару серьг с бриллиантами, а ее волосы были «слегка причесаны вверх, в так называемый объемный улий». На голове Анны красовалась тиара "Франж". В свое время тиару носила Мария Текская, потом украшение перешло в руки супруги ее сына – Елизавете Боуз-Лайон, и потом - к внучке, принцессе Елизавете, которая передала ее дочери Анне. В 2020 году в этой же тиаре выходила замуж принцесса Йоркская Беатрис – внучка королевы.
Марк Филлипс был в парадной форме своего полка, Драгунской гвардии Королевы. Службу в церкви провел Майкл Рэмси, архиепископ Кентерберийский. По традиции обручальное кольцо Анны было изготовлено из валлийского золота. Традиция использовать валлийское золото в обручальных кольцах королевской семьи восходит к 1923 году. После службы пара вернулась в Букингемский дворец для традиционного приветствия на балконе и свадебного обеда.
Утром на следующий день молодожены отправились в медовый месяц на борту королевской яхты "Британия" , путешествуя по Атлантическому и Тихому океанам. В браке у пары родилось двое детей: Зара и Питер Филлипс.
28 апреля 1992 года Марк Филлипс и принцесса Анна развелись.
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