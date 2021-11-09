Этот день в истории: принцесса Диана на приеме у президентской четы Рейган

Этот день в истории: принцесса Диана на приеме у президентской четы Рейган

Мы продолжаем рассматривать архивные фото принцессы Дианы, королевы Елизаветы II и других членов британской королевской семьи.

Сегодня нам попались два снимка, которые были сделаны 9 ноября 1985 года во время официального визита принца Чарльза и принцессы Дианы в Вашингтон, США. В Белом доме королевскую чету встречал президент Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган.

Президент Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган с принцессой Дианой / Associated Press

На дневном мероприятии 24-летняя принцесса Диана появилась в черном атласном жакете с белым воротником и пуговицами посередине, у нее была ее фирменная укладка, а в ушах - крупные жемчужные серьги. Первая леди Нэнси Рейган была одета в лаконичное платье с широким поясом на талии.

Также читайте Инаугурационные образы первых леди США

На вечернем приеме принцесса Диана появилась в черном платье с открытыми плечами и высоких черных перчатках. Ее шею украшал массивный жемчужный чокер, в ушах были те самые серьги с сапфирами, которые впоследствии унаследовал ее старший сын принц Уильям, и которые теперь в несколько переделанном виде носит его жена герцогиня Кембриджская Кэтрин. Нэнси Рейган в тот вечер блистала в костюме, усыпанном стразами.

Президент Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган с принцессой Дианой / Associated Press

Читайте также:

Три ретрофото дня: королева Елизавета II на торжественном приеме и принцесса Диана в Париже

В вечернем платье и тиаре: вспоминаем, как принцесса Диана в тур с Чарльзом ездила

Диана была против: принц Чарльз хотел дать совсем другое имя своему первенцу принцу Уильяму

Образы принцессы Дианы (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку