Этот день в истории: принцесса Диана в красивом платье и с чокером на благотворительном ужине

Этот день в истории: принцесса Диана в красивом платье и с чокером на благотворительном ужине

Сегодня нам в руки попало архивное фото с принцессой Дианой.

На снимке, датированном 12 ноября 1985 года, запечатлена принцесса Уэльская Диана в компании комика Боба Хоупа. Он приветствовал принцессу и ее мужа принца Чарльза на благотворительном ужине в отеле Breaker's в Палм-Бич, штат Флорида.

Диана одета в блестящее платье, которое переливается под вспышками фотокамер. К сожалению, снимок черно-белый, и нельзя рассмотреть цвет наряда. Но зато видно, что к образу принцесса подобрала жемчужный чокер и жемчужные серьги. Также у нее была красивая объемная укладка, а на лице - вечерний макияж.

Принцесса Диана / Associated Press

В этот период принц и принцесса как раз совершали тур в США. В Вашингтоне они посещали Национальную галерею искусств, а также торжественный ужин в посольстве Великобритании вместе с четой Рейган.

Президент Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган с принцессой Дианой / Associated Press

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