Этот день в истории: принцесса Диана в красивом платье и с чокером на благотворительном ужине

Сегодня нам в руки попало архивное фото с принцессой Дианой.
На снимке, датированном 12 ноября 1985 года, запечатлена принцесса Уэльская Диана в компании комика Боба Хоупа. Он приветствовал принцессу и ее мужа принца Чарльза на благотворительном ужине в отеле Breaker's в Палм-Бич, штат Флорида.
Диана одета в блестящее платье, которое переливается под вспышками фотокамер. К сожалению, снимок черно-белый, и нельзя рассмотреть цвет наряда. Но зато видно, что к образу принцесса подобрала жемчужный чокер и жемчужные серьги. Также у нее была красивая объемная укладка, а на лице - вечерний макияж.
В этот период принц и принцесса как раз совершали тур в США. В Вашингтоне они посещали Национальную галерею искусств, а также торжественный ужин в посольстве Великобритании вместе с четой Рейган.
Читайте также:
- В образе принцессы Дианы: Сара Джессика Паркер появилась в наряде из 80-х на съемках
- Врач, оперировавший принцессу Диану, рассказал о последних минутах ее жизни
- Диана была против: принц Чарльз хотел дать совсем другое имя своему первенцу принцу Уильяму