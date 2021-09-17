Этот день в истории: как принцесса Диана в стильном блейзере и юбке-плиссе посещала Красный Крест

Этот день в истории: как принцесса Диана в стильном блейзере и юбке-плиссе посещала Красный Крест

Принцессу Диану называли "королевой людских сердец".

Сегодня вспоминаем, как в далеком 1992 году именно 17 сентября принцесса Уэльская была запечатлена во время посещения Красного Креста в Лондоне.

Диана была покровительницей этой организации и приехала тогда в национальный штаб, чтобы пообщаться с персоналом, который недавно побывал в бывшей стране Югославии.

Принцесса Диана / Associated Press

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На снимке Диане 31 год, мероприятие состоялось за пять лет до смерти принцессы Уэльской. Одета Ее Высочество в удлиненный двубортный жакет с белым в полоску воротником и такими же манжетами на рукавах, а также белую юбку-плиссе. У нее светлый маникюр, под мышкой Диана держит синий замшевый клатч, ее волосы уложены, а на лице легкий макияж. Принцесса на фото слегка улыбается, а ее взгляд направлен немного вниз.

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Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

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