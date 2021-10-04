Этот день в истории: принцесса Диана в ярком платье с обнаженной спиной посещала Вашингтон

Этот день в истории: принцесса Диана в ярком платье с обнаженной спиной посещала Вашингтон

Принцесса Уэльская Диана славилась своей активной благотворительной деятельностью.

Сегодня вспоминаем, как в этот день 4 октября 1990 года принцесса Диана с букетом роз была запечатлена по пути на прием в Grandma’s House – доме для детей, больных СПИДом, в Вашингтоне, США.

Диане тогда было 29 лет. Принцесса была в малиновом платье с открытой спиной и клатчем в тон, который держала под мышкой. В ее ушах сверкали бриллиантовые серьги с жемчужными камнями, на запястье был жемчужный браслет, а на пальце - помолвочное кольцо. Волосы были коротко пострижены, а на лице Дианы был макияж: глаза подчеркнуты черным карандашом, а на губах – розовая помада.

Принцесса Диана / Associated Press

Уже тогда в личной жизни Дианы и ее мужа принца Чарльза были проблемы, но выглядела принцесса Уэльская просто восхитительно.

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Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

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