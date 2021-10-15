Этот день в истории: принцесса Диана во время встречи с военными

Этот день в истории: принцесса Диана во время встречи с военными

На фото принцессе Уэльской 24 года, снимок сделан спустя четыре года после свадьбы с принцем Чарльзом и спустя месяц после рождения второго сына пары - Гарри.

Вчера в Украине отмечали День защитников и защитниц. А сегодня вспоминаем, как принцесса Уэльская Диана в октябре 1985 года встречалась с военными.

На снимке, датированном 19 октября 1985 года, принцесса Уэльская запечатлена во время разговора с солдатами во время инспекции своего Королевского Гемпширского полка в Западном Берлине. В руках она держит коробку шоколада и красную розу, которые ей подарили.

Принцесса Диана / Associated Press

Диана одета в жакет, под которым светлая блузка, а ее густые волосы, уложены в фирменную укладку, развеваются на ветру. С улыбкой на лице принцесса общалась с военными.

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