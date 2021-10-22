Этот день в истории: принцесса Грейс Келли на интронизации Папы Римского

Этот день в истории: принцесса Грейс Келли на интронизации Папы Римского

Сегодня в нашей рубрике "День в истории" мы вспоминаем принцессу Монако Грейс Келли.

На снимке, датированном 22 октября 1978 года, принцесса Грейс запечатлена в Риме, она приехала, чтобы присутствовать на интронизациии (церемонии вступления в должность) Папы Иоанна Павла II.

Княгиня Грейс Келли была в тот день одета в клетчатую блузку с бантом и светлый жакет, на который пришпилила золотую брошку. В ушах у нее были золотые серьги-клипсы, а на лице - очки с полупрозрачными коричневыми стеклами. Выглядела княгиня элегантно.

Принцесса Грейс Келли / Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали вам в материале о том, как девочка из простой семьи, которую родители считали едва ли не "гадким утенком", смогла стать голливудской звездой, а после отказалась от успешной карьеры в кино, о которой всегда мечтала, ради отношений с князем Монако Ренье III, став его супругой и новой княгиней Монако.

Грейс Келли с мужем и детьми / Associated Press

Сегодня на престоле Монако пребывает единственный сын Грейс – князь Альбер II.

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