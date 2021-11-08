Этот день в истории: как принцесса Маргарет в вечернем платье и любимой тиаре на прием ходила

Этот день в истории: как принцесса Маргарет в вечернем платье и любимой тиаре на прием ходила

Сестра королевы Елизаветы II – принцесса Маргарет – всегда любила быть в центре внимания.

Ее называли мятежной принцессой, с непростым бунтарским характером. А ее светскими выходами часто восхищались, причем светские рауты принцесса посещала не только в родной Великобритании.

На этом фото, датированном 8 ноября 1965 года, принцесса Маргарет находилась в турне по Соединенным Штатам Америки вместе со своим мужем лордом Сноудоном, за которого вышла замуж в 1960 году.

Принцесса Маргарет / Associated Press

На фото принцесса запечатлена во время разговора с Биллом Уэлшем во время бала WAIF в Голливуде. 35-летняя принцесса одета в простое платье, ее голову украшает массивная Полтиморская тиара, на шее красуется драгоценное ожерелье, а в ушах – серьги-висюльки с бриллиантами. К платью пришпилена массивная драгоценная брошка в виде цветка.

Ее муж Энтони Армстронг-Джонс на фото не запечатлен, не известно, сопровождал ли он Маргарет на этом торжественном приеме.

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