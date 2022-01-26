Этот день в истории: принцессы Елизавета и Маргарет и их редкий совместный выход

Этот день в истории: принцессы Елизавета и Маргарет и их редкий совместный выход

У британской королевы Елизаветы II очень много архивных фотографий. Сегодня вспоминаем кадр, на котором принцесса запечатлена со своей младшей сестрой.

Фото было сделано 27 января 1943 года, на нем принцессы Елизавета и Маргарет подписывают свои однофунтовые сберегательные сертификаты. Обе принцессы одеты в короткие жакеты, трикотажные кофты, а на принцессе Маргарет юбка в принт "собачий зуб". У обеих на жакетах пришпилены разные брошки, а волосы уложены красивыми кудрями.

В те годы, когда принцесса Елизавета была только наследницей своего отца короля Георга VI и никто не предполагал, что она так скоро взойдет на трон, у них с сестрой Маргарет были достаточно теплые близкие отношения. Однако с годами стало очевидно, что сестры очень разные. О судьбе принцессы Маргарет вы можете почитать вот в этом материале.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Associated Press

Ну, а королева Елизавета II 6 февраля отпразднует 70-летие пребывания на троне. По этому поводу британцев в июне 2022 года ожидают масштабные празднования и несколько выходных.

Королева Елизавета II / Getty Images

Читайте также: