Этот день в истории: публичный выход принца Чарльза с сестрой принцессой Анной

Этот день в истории: публичный выход принца Чарльза с сестрой принцессой Анной

Продолжаем рассматривать архивные фото членов британской королевской семьи.

На этом снимке, который был сделан 28 октября 1969 года, запечатлены принц Чарльз, наследник трона, и его младшая сестра и единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа – принцесса Анна.

Брат с сестрой посещали газовую вышку Amoco "B" в Северном море. Принцу Чарльзу на фото 21 год, а его сестре - 19. Чарльз одет в серый свитер с высокой горловиной и куртку цвета хаки, а принцесса Анна - в темно-синее пальто, из-под которого виднеется пестрый платок.

Принцесса Анна и принц Чарльз / Associated Press

Сегодня принцу Чарльзу 72 года, а его сестре летом исполнился 71 год. Напомним, недавно мы сообщали, что дети Елизаветы II, а также другие члены ее семьи теперь будут сопровождать монарха на разных мероприятиях.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Associated Press

Читайте также:

Этот день в истории: как выглядела принцесса Елизавета за месяц до рождения своего первенца - принца Чарльза

Вместе 16 лет: стало известно, почему свадьба Камиллы и Чарльза едва ли не была сорвана в последний момент

В этот день 66 лет назад: маленькие принц Чарльз и принцесса Анна на спортивном мероприятии в Шотландии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку