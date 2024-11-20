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Этот день в истории: с принцессой Елизаветой произошел конфуз на ее свадьбе

Этот день в истории: с принцессой Елизаветой произошел конфуз на ее свадьбе

Принцесса Елизавета в день своей свадьбы / Фото: Getty Images

Вспоминаем сегодня в годовщину свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа одну забавную ситуацию, которая произошла в тот день с невестой.

21-летняя принцесса шла к алтарю Вестминстерского аббатства в роскошном платье, сшитом британским дизайнером Норманом Хартнеллом и в тиаре Queen Mary Fringe, с которой и произошел конфуз.

Как раз в день свадьбы парикмахер Елизаветы сломал ее алмазную тиару, подаренную специально к торжеству ее бабушкой королевой Марией.

Принцесса Елизавета в день своей свадьбы / © Getty Images
Принцесса Елизавета в день своей свадьбы / Фото: Getty Images

К счастью, выход из ситуации быстро нашли, отправившись в королевский ювелирный дом Гаррард, где умелые руки мастера ее починили и вернули Елизавете. Эта ситуация заставила юную принцессу изрядно поволноваться.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа Маунтбеттена / © Getty Images
Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа Маунтбеттена / Фото: Getty Images

Но, на королевских свадьбах никогда не обходится без конфузов. Некоторые из них мы специально собрали для вас в нашем материале.

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