Этот день в истории: счастливые принцесса Диана и принц Чарльз с королевой на спортивном мероприятии

Этот день в истории: счастливые принцесса Диана и принц Чарльз с королевой на спортивном мероприятии

Продолжаем рассматривать архивные фото членов британской королевской семьи.

В этот день 5 сентября 1982 года принцесса Диана спустя два месяца после рождения первенца – принца Уильяма, вместе со свекровью королевой Елизаветой II и мужем принцем Чарльзом присутствовала на Braemar Highland Games, в Бремаре, Шотландия.

56-летняя королева Елизавета II на снимке выглядит счастливой и смеется, а ее сын и невестка стоят рядом и слушая королеву также улыбаются. На Диане одето клетчатое платье с белым воротником и лаконичная шляпа, Ее Величество монарх в твидовом пальто и тоже в шляпе. Волосы Елизаветы II накручены кудрявыми локонами, а в ушах небольшие серьги, похоже жемчужные.

Королева Елизавета II, принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

Молодой принц Чарльз – наследник трона – одет в костюм и галстук. В те времена брак Дианы и Чарльза еще не трещал по швам, после их роскошной свадьбы прошло чуть больше года и пара даже выглядела счастливой.

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Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

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