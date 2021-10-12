Этот день в истории: четыре ретрофото из жизни принцессы Елизаветы и ее семьи

Продолжаем рассматривать архивные фотографии членов британской королевской семьи.
12 октября 1949 года принцесса Елизавета спустя два года после свадьбы с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, была запечатлена на ежегодном ужине Королевского колледжа акушеров и гинекологов в Лондоне. Фото сделано как раз почти через год после того, как принцесса родила своего первенца принца Чарльза. Ранее мы показывали, как выглядела Елизавета на последних месяцах беременности.
На этом фото, сделанном 12 октября 1951 года, принцесса Елизавета с мужем прибыли в аэропорт Торонто, Канада. Королевская чета путешествовала на транспортном самолете C5 RCAF по Канаде и США. Уже через четыре месяца принцесса станет новой королевой Великобритании, после кончины ее отца короля Георга - 6 февраля 1952 года.
А это 12 октября 1964 год, и снова путешествие в Канаду уже в качестве королевы. Елизавета II улыбается, разговаривая с ранеными ветеранами войны после церемонии возложения венков к Национальному военному мемориалу Канады в Оттаве.
Также хотим показать фото бабушки королевы Елизаветы II – королевы Марии Текской, в этот день, 12 октября 1937 года, она посетила Королевский женский колледж Холлоуэй в Энглфилд-Грин, Эгхэм, Суррей, вместе с принцессой Алисой, принцессой Хеленой Викторией и мисс Дж. Бэкон. На королеве красивое пальто с меховой отделкой на воротнике и лаконичная шляпа на голове.
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