Этот день в истории: четыре ретрофото из жизни принцессы Елизаветы и ее семьи

Этот день в истории: четыре ретрофото из жизни принцессы Елизаветы и ее семьи

Продолжаем рассматривать архивные фотографии членов британской королевской семьи.

12 октября 1949 года принцесса Елизавета спустя два года после свадьбы с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, была запечатлена на ежегодном ужине Королевского колледжа акушеров и гинекологов в Лондоне. Фото сделано как раз почти через год после того, как принцесса родила своего первенца принца Чарльза. Ранее мы показывали, как выглядела Елизавета на последних месяцах беременности.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Associated Press

На этом фото, сделанном 12 октября 1951 года, принцесса Елизавета с мужем прибыли в аэропорт Торонто, Канада. Королевская чета путешествовала на транспортном самолете C5 RCAF по Канаде и США. Уже через четыре месяца принцесса станет новой королевой Великобритании, после кончины ее отца короля Георга - 6 февраля 1952 года.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Associated Press

А это 12 октября 1964 год, и снова путешествие в Канаду уже в качестве королевы. Елизавета II улыбается, разговаривая с ранеными ветеранами войны после церемонии возложения венков к Национальному военному мемориалу Канады в Оттаве.

Королева Елизавета II / Associated Press

Также хотим показать фото бабушки королевы Елизаветы II – королевы Марии Текской, в этот день, 12 октября 1937 года, она посетила Королевский женский колледж Холлоуэй в Энглфилд-Грин, Эгхэм, Суррей, вместе с принцессой Алисой, принцессой Хеленой Викторией и мисс Дж. Бэкон. На королеве красивое пальто с меховой отделкой на воротнике и лаконичная шляпа на голове.

Королева Мария / Associated Press

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