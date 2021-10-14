Этот день в истории: три ретрофото королевы Елизаветы II и ее семьи

Этот день в истории: три ретрофото королевы Елизаветы II и ее семьи

Продолжаем рассматривать архивные кадры королевы Елизаветы II и ее родственников.

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года в день смерти своего отца короля Георга VI. На этом снимке Елизавета II уже в лице королевы запечатлена 14 октября 1952 года вместе с сыном принцем Чарльзом и дочерью принцессой Анной на руках в автомобиле. Она машет рукой толпе у лондонского вокзала, когда члены королевской семьи возвращаются из отпуска в Балморале, Шотландия. Вместе с ними на заднем сидение запечатлена и сестра королевы принцесса Маргарет.

Принцесса Елизавета, архивные фото / Associated Press

Это фото сделано также 14 октября 1957 года. Елизавета II произносит речь, написанную на бумаге, сидя рядом с мужем принцем Филлипом перед лицо парламента Канаты в Оттаве. Ее Величество одета в красивое пышное белое платье и в тиаре на голове. Принц Филипп запечатлен в военной форме.

Королева Елизавета II и принц Филипп, архивные фото / Associated Press

А эта фотография уже сделана намного позже – 14 октября 1980 года. Королева в красивом платье и тиаре разговаривает с президентом Италии Сандро Пертини по пути на официальный обед в Квиринальском дворце в Риме.

Королева Елизавета II, архивные фото / Associated Press

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