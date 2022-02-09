Этот день в истории: Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII в Нью-Йорке

Этот день в истории: Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII в Нью-Йорке

Историю любви герцога и герцогини Виндзорских запечатлели не в одном фильме.

Мы же продолжаем рассматривать архивные кадры пары, любовь которой привела к кризису британской монархии в конце 30-х годов.

На снимке король Эдуард VIII, который так и не был коронован, запечатлен вместе со своей женой Уоллис Симпсон 9 февраля 1960 года. В тот день они прибыли на лайнере Соединенных Штатов в Нью-Йорк. Уоллис была в элегантном теплом пальто с крупной пуговицей на горловине, на шее у Уоллис было жемчужное колье с одной нити, а в ушах - серьги-клипсы с бриллиантами и жемчугом. Также дама была в высоких белых перчатках.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Associated Press

Эдуард VIII был в классическом костюме, рубашке в мелкую клетку и галстуке.

Читайте также: