Этот день в истории: Уоллис Симпсон, супруга отрекшегося короля, на показе Dior в Париже

Этот день в истории: Уоллис Симпсон, супруга отрекшегося короля, на показе Dior в Париже

Нам часто попадаются архивные фотографии членов британской королевской семьи. Сегодня рассматриваем фото Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской.

На снимке, датированном 26 января 1961 года, герцогиня Виндзорская запечатлена во время посещения показа Дома Dior в Париже. В тот день супруга короля Эдуарда VIII, который так и не был коронован и впоследствии из-за любви к Уоллис отрекся от престола, присутствовала на официальном показе первой парижской коллекции Марка Бохана. Бохан - преемник Ива Сен-Лорана на посту главного дизайнера Dior.

65-летняя Уоллис Сипсон одета в короткий двубортный жакет, на шее у нее тонкое жемчужное ожерелье, а в ушах - крупные жемчужные серьги. Также на пальце у Уоллис кольцо с жемчужным камнем. А завершает ее образ безупречная укладка и макияж, которого, к сожалению, на черно-белом снимке не видно.

Уоллис Симпсон / Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как Уоллис и Эдуард посещали вместе бал Anta Theatre в главном бальном зале отеля Plaza в Нью-Йорке в 1951 году. Пара вела очень активный светский образ жизни, детей у них не было, жили они, наслаждаясь обществом друг друга и любили бывать на публике.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

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