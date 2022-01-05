Этот день в истории: вспоминаем, как князь Монако преподнес Грейс Келли особенное помолвочное кольцо

В этот день 66 лет назад князь Монако Ренье III и его возлюбленная – американская актриса Грейс Келли, объявили о своей помолвке.

Историю любви этой красивой пары мы вам уже рассказывали вот в этом материале. Сегодня хотим обратить внимание именно на кольцо, которое князь Монако преподнес своей будущей супруге. И почему у Грейс Келли впоследствии оказалось два помолвочных кольца?

Помолвочное кольцо Грейс Келли / Associated Press

Князь Ренье III преподнес будущей супруге два кольца: первое – немного старомодное, с мелкими бриллиантами и рубинами, подходящее под цвет флага Монако. Именно его можно увидеть на этом снимке, а также на фотографии, где Грейс и Ренье запечатлены с родителями невесты.

Помолвка Грейс Келли и князя Ренье III / Associated Press

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А через несколько недель Ренье понял, что такая красавица, как Келли, заслуживает большего, и подарил второе – роскошное кольцо Cartier с бриллиантом изумрудной огранки весом 10,47 карата. Грейс была впечатлена, не снимала кольцо даже на съемках своего последнего фильма "Высшее общество".

Впоследствии Келли часто получала украшения от Cartier, это был ее любимый ювелирный бренд. Позже многие будут говорить, что Грейс Келли пожертвовала ради Ренье III карьерой актрисы, что было абсолютной правдой, ведь князь поставил ей условие: вступая в этот союз, она не сможет больше сниматься в кино. И она не снималась.

Грейс Келли в день свадьбы / Associated Press

Их свадьба состоялась 18 апреля 1956 года (гражданская церемония) и 19 апреля (религиозная). После свадьбы с венценосным мужем Грейс стала княгиней и оставила свою кинокарьеру. В браке у княжеской четы родилось трое детей: Каролина, Альберт и Стефания.

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