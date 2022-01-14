Этот день в истории: вспоминаем, как юная Грейс Келли в театре играла

Этот день в истории: вспоминаем, как юная Грейс Келли в театре играла

Мы уже много раз вспоминали, какой была актриса Грейс Келли до свадьбы с князем Ренье III. И нам снова попалось архивное фото знаменитости.

На снимке Грейс Келли запечатлена на сцене. Она играет роль Берты (дочери капитана) в бродвейской драме Августа Стриндберга "Отец" в Нью-Йорке с Рэймондом Мэсси в роли капитана кавалерии в 1949 году.

На фото Грейс за шесть лет до встречи со своим будущим мужем князем Монако Ренье III. Юная, уже такая успешная и невероятно красивая.

Грейс Келли / Associated Press

А познакомились они в 1955 году. Грейс Келли как раз возглавляла американскую делегацию на Каннском кинофестивале. Уже тогда имя Грейс Келли знали все, актриса как раз получила "Оскар", и неудивительно, что познакомиться со звездой в Каннах хотели многие, среди них был и князь Ренье III. Уже через год в 1956 году состоялась и их свадьба, а Грейс Келли навсегда отказалась от идеи сниматься в кино.

Грейс Келли и князь Ренье III / Associated Press

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