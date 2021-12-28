Этот день в истории: юные принц Чарльз и принцесса Анна на праздничном мероприятии в Вестминстерском аббатстве

Этот день в истории: юные принц Чарльз и принцесса Анна на праздничном мероприятии в Вестминстерском аббатстве

Сегодня в архиве британской королевской семьи нам попалось фото наследника престола Чарльза и его сестры Анны.

Королевская принцесса Анна, которой 15 лет, запечатлена со старшим братом принцем Чарльзом Уэльским, ему 17, когда они прибывали на специальную службу по случаю 900-летия освящения лондонского Вестминстерского аббатства 28 декабря 1965 года.

Принцесса одета в короткий жакет с меховой отделкой на воротнике и юбку, на ней также высокие черные перчатки и шапка в виде элегантной шляпки, а в руках она держит черную сумку на короткой ручке. Принц Чарльз тоже тепло одет, он в пальто, под которым, вероятно, был костюм и видна белая рубашка с галстуком.

Принц Чарльз и принцесса Анна, 1965 год / Associated Press

В этом году, напомним, в Вестминстерском аббатстве состоялся рождественский концерт Together at Christmas, организованный герцогиней Кембриджской, но принц Уэльский с супругой на нем не присутствовали.

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