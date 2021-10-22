Этот день в истории: юные принцессы Елизавета и Маргарет во время своего первого выступления на радио

Этот день в истории: юные принцессы Елизавета и Маргарет во время своего первого выступления на радио

На этом фото запечатлена 11-летняя принцесса Елизавета и ее 7-летняя сестра принцесса Маргарет.

Это дебют будущей на тот момент наследницы трона во время трансляции на радио трехминутной речи британским девочкам и мальчикам, эвакуированным за границу, 22 октября 1940 года. Ее сестра, принцесса Маргарет Роуз, вместе с ней желает спокойной ночи своим слушателям.

Обе принцессы одеты в жакеты, у обеих кудряво уложены волосы, Елизавета читает свою речь с листа бумаги, написанную заблаговременно.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Associated Press

Уже тогда в юные годы принцесса Елизавета обещала подданным преданно служить народу и "той великой империи, к которой мы все принадлежим" и продолжает выполнять свое обещание до сих пор. Сейчас королеве уже 95 лет.

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