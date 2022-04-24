"Этот мир не может быть таким": Катя Осадчая показала фото девушки, чью жизнь забрала путинская ракета в Одессе

"Этот мир не может быть таким": Катя Осадчая показала фото девушки, чью жизнь забрала путинская ракета в Одессе

Вчера в Одессе случилась страшная трагедия. Ракета, выпущенная по приказу диктатора Путина, убила молодую одесситку Валерию и ее трехмесячную дочь. Девочку, которая родилась всего за месяц до полномасштабной войны, развязанной Россией на территории Украины.

Нет таких слов, чтобы выразить соболезнования, и невозможно понять, как такое может происходить в мире, в центре Европы, в 2022 году.

Телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны помогает искать пропавших без вести людей, не смогла пройти мимо этой страшной истории и выразила свои слова поддержки и соболезнования после этой трагедии.

"Этот мир не может быть таким!

В момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. На фото мама в ожидании своей малышки, которая родилась 4 января, чтобы уже 23 апреля погибнуть вместе с красавицей мамой и бабушкой.

Нет слов, чтобы это описать, я пишу и не верю, что это происходит.

Я зашла на страницу Валерии @underwonderwow, а она еще 16 часов назад выкладывала сторис и призывала к помощи. Это неописуемый ужас….так не может быть.

Мы верим в кармический маятник, но почему он до сих пор не работает. Мы верим в мировую справедливость, но она тоже молчит. Сколько малышей должно погибнуть, чтобы дьявол нажрался.

Это самая ужасная пасхальная ночь в нашей жизни.

Девочки, небо вам облачками!

Папе сил пережить ужасную потерю ", - написала Катя.

Валерия очень любила свой город и писала у себя в блоге, что "Одесса – лучший город от хандры!". Мы публикуем несколько фотографий девушки из ее блога, в память о ней и ее дочери, в пасхальное воскресенье…

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