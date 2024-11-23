Этот стиль ей к лицу: королева Бельгии Матильда надела брючный костюм креативного фасона

Это был хоть и деловой наряд, но с интересной изюминкой.

51-летняя королева Бельгии Матильда приняла участие в конференции "Права детей на перепутье: развивающиеся гуманитарные кризисы", которая состоялась 22 ноября в Брюсселе.

На этом мероприятии Ее Величество появилась в костюме серого цвета, который включал свободные брюки со стрелками и креативный топ, ведь один рукав у него был до локтя, а второй - свободным и с драпировками.

Образ она дополнила туфлями в цвет, объемной укладкой, клатчем и довольно гламурными серьгами с камнями.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

"Права детей находятся под угрозой во всем мире", — заявила королева Матильда в своем обращении. Будучи почетным председателем ЮНИСЕФ в Бельгии с 2009 года, она обратила внимание на тревожное сочетание кризисов, с которыми сегодня сталкиваются дети. "Сочетание войн, изменения климата, пандемий, растущей бедности и неравенства создает драматическую реальность для детей во всем мире", — сообщила она.

Подобные образы также очень любит королева Нидерландов Максима.

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