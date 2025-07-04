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Этот цвет ей к лицу: Джорджа Мелони на деловой встрече выгуляла нежный костюм
Итальянка выбрала элегантный, но яркий наряд.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась 3 июля в Риме с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Итальянский политик появилась в тот день в ярком тотал-образе, который был выдержан в лавандовом цвете.
Мелони надела стильный костюм с жакетом и брюками-клеш, который дополнила топом декорированным пайетками, а также серьгами с камнями такого оттенка и туфлями с каблуками-бокалами. Волосы премьерка уложила в любимые легкие локоны и сделала нежный макияж.
Она выглядела ярко, нарядно и одновременно по-деловому, и в этот раз ткань костюма не была помятой, как в предыдущем ее наряде от бренда Peserico, который она носила на встрече с президентом Республики Эквадор.