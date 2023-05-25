"Этой маме нужно отдышаться": королева Рания пошутила в Instagram и показала фото с выпускного сына

Королева Иордании Рания пошутила в Instagram, что не успевает за событиями, которыми насыщена сейчас ее жизнь.

Недавно Ее Величество вместе с мужем королем Абдаллой II посещали выпускной вечер их младшего сына 18-летнего принца Хашема.

В своем блоге в Instagram королева поделилась несколькими фото и написала с иронией:

"Ребята, можно немного помедленнее? Этой маме нужно отдышаться! Еще один гордый семейный момент на выпускном вечере Хашема в старшей школе сегодня".

В этот торжественный день королева Рания надела атласно-жаккардовую блузку с открытой спиной и поясом с цветочным принтом от Johanna Ortiz и юбку миди трапециевидной формы от этого же бренда. На ней были туфли-лодочки от Dior, а в руках маленькая бордовая сумка.

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Рания, как всегда, выглядела роскошно, добавив к образу серьги-висюльки, сделав красивую укладку локонами и макияж. На мероприятии присутствовали и остальные дети пары – кронпринц Хусейн, принцесса Иман и принцесса Сальма.

Недавно, напомним, королева Рания устроила девичник для своей невестки Раджвы Аль Саиф – будущей супруги кронпринца Хусейна и будущей кронпринцессы Иордании.

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